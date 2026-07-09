L'ancien président de la Fed, Ben Bernanke, rejoint le comité de surveillance de l'IA d'Anthropic

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Anthropic a annoncé jeudi avoir nommé l'ancien président de la Réserve fédérale américaine, Ben Bernanke, au sein de son “Long-Term Benefit Trust”, un organe de surveillance chargé de veiller à ce que la start-up spécialisée dans l'IA reste fidèle à sa mission d'intérêt public.

Lauréat du prix Nobel d'économie, M. Bernanke a dirigé la Fed de 2006 à 2014, guidant la banque centrale à travers la crise financière de 2008.

“Le potentiel de l’intelligence artificielle est énorme, tout comme l’éventail des résultats possibles. La manière dont ce potentiel se concrétisera dépendra, en partie, des institutions que nous mettrons en place autour de lui”, a déclaré M. Bernanke dans un communiqué.

Le “Long-Term Benefit Trust” d’Anthropic est un organisme indépendant dont les membres sont sélectionnés pour la diversité de leurs compétences et n’ont aucun intérêt financier dans la start-up.

L’entreprise fonctionne comme une société d’intérêt public, visant à concilier réussite commerciale et intérêt social et public.

Bernanke rejoint Neil Buddy Shah, Richard Fontaine et Mariano-Florentino Cuellar au sein du “Long-Term Benefit Trust”. Indépendants de la direction et des investisseurs de l’entreprise, ils ont le pouvoir de nommer et de révoquer la majorité des membres du conseil d’administration.

Il a présidé le département d’économie de Princeton et a mené des recherches approfondies sur la Grande Dépression et le rôle des banques dans les crises financières — travaux qui lui ont valu le prix Nobel en 2022.