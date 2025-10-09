L'ancien Premier ministre britannique Sunak rejoint Microsoft et Anthropic en tant que conseillers

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'ancien Premier ministre britannique Rishi Sunak a annoncé jeudi qu'il avait rejoint le géant américain de la technologie Microsoft MSFT.O et la startup d'intelligence artificielle Anthropic en tant que conseiller principal.

Sunak, qui a démissionné de son poste de chef du parti conservateur d'opposition à la suite de sa défaite aux élections générales de juillet dernier, continue de siéger au Parlement britannique.

Dans un message posté sur LinkedIn, Sunak a indiqué que les revenus générés par ces fonctions seraient intégralement reversés à The Richmond Project, une organisation caritative qu'il a créée avec son épouse Akshata Murty.

Anthropic, soutenue par Amazon AMZN.O et Google GOOGL.O , a déclaré que le rôle de conseiller à temps partiel, axé sur l'interne, était entièrement conforme aux conditions du Comité consultatif sur les nominations d'entreprises, ou ACOBA, qui supervise les règles relatives aux nouveaux emplois pour les anciens ministres et hauts fonctionnaires.

Sunak conseillera Anthropic sur la stratégie, les tendances macroéconomiques et géopolitiques. Son rôle se concentre sur les questions stratégiques globales, et non sur la politique spécifique du Royaume-Uni, et il lui est interdit d'entrer en contact avec des représentants du gouvernement britannique au nom d'Anthropic.

Chez Microsoft, Sunak fournira des perspectives stratégiques sur les tendances macroéconomiques et géopolitiques. Il s'exprimera lors du sommet annuel de Microsoft, selon une lettre de conseil de la présidente par intérim de l'ACOBA, Isabel Doverty, publiée jeudi sur son site web. Sunak n'interviendra pas sur des questions de politique britannique.

L'ancien Premier ministre ne peut pas faire de lobbying pour l'entreprise pendant deux ans à compter du dernier jour de son mandat ministériel, ni s'appuyer sur des informations privilégiées datant de l'époque où il était au gouvernement, selon la lettre.

Microsoft n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Ce développement fait suite au retour de Sunak chez Goldman Sachs GS.N en juillet dans un rôle de conseiller . Il avait déjà travaillé pour la banque de Wall Street en tant qu'analyste au début des années 2000, avant de rejoindre une série de fonds spéculatifs.