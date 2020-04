Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'ancien grand rabbin d'Israël Bakshi-Doron décède du coronavirus Reuters • 12/04/2020 à 23:53









JÉRUSALEM, 12 avril (Reuters) - L'ancien grand rabbin séfarade d'Israël Eliahou Bakshi-Doron est décédé à l'âge de 79 ans des suites du coronavirus, a annoncé lundi le Premier ministre de l'Etat hébreu Benjamin Netanyahu, évoquant une nouvelle "tragique". Selon la presse israélienne, Eliyahu Bakshi-Doron, qui a été grand rabbin entre 1993 et 2003, a succombé tard dimanche à des complications liées au virus dans un hôpital de Jérusalem. "Tragiquement, le rabbin Bakshi-Doron a contracté le coronavirus et les efforts des médecins ne sont pas parvenus à le sauver", a indiqué Benjamin Netanyahu dans un communiqué. L'épidémie de coronavirus a contaminé à ce jour 9.077 personnes et causé 103 décès en Israël. (Dan Williams, version française Marine Pennetier)

