L’ancien directeur général de Schroders rejoint Sienna IM

Le conseil d’administration de Sienna Investment Managers (Sienna IM) a élu Michael Dobson président non exécutif, à compter du 20 septembre. Ancien directeur général, puis président de Schroders, Michael Dobson succède dans ses nouvelles fonctions à Ian Gallienne, CEO de GBL, qui reste membre du conseil d’administration.

Agé de 71 ans, Michael Dobson apporte à Sienna IM quarante ans d’expérience de leadership dans les services financiers et au sein de conseils d’administration. Après une carrière de dirigeant dans la City , Michael Dobson est président non exécutif du groupe immobilier britannique Berkeley depuis mi-2022. Auparavant, il a été directeur général de Schroders plc de 2001 à 2016, puis son président jusqu’en avril 2022. Avant cela, il a occupé des postes de direction à la Deutsche Bank AG, notamment comme directeur de la gestion d’actifs monde, directeur de la banque d’investissement mondiale et membre du conseil d’administration, ainsi qu’au sein de Morgan Grenfell Group PLC.