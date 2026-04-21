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L'ancien directeur général de Fermi demande la vente de l'entreprise
information fournie par Reuters 21/04/2026 à 07:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails supplémentaires tout au long de l'article)

L'ancien directeur général de Fermi

FRMI.O , Toby Neugebauer, a appelé à une vente immédiate de la start-up spécialisée dans la production d'énergie, quelques jours après son départ brutal de l'entreprise, qu'il a qualifié de "sans motif"

M. Neugebauer, qui a cofondé Fermi en 2025, a exhorté la société à entamer un "processus de vente immédiat" visant à maximiser la valeur pour les actionnaires, selon un communiqué.

M. Neugebauer, sa famille et d'autres anciens dirigeants détiennent une participation combinée d'environ 40 % dans Fermi, selon l'ancien directeur général, qui reste membre du conseil d'administration de la société.

Fermi n'a pas répondu immédiatement à la demande de commentaire de Reuters.

Le développeur de réseaux électriques basé au Texas a annoncé une série de départs abrupts de cadres dirigeants lundi, y compris celui de son directeur financier Miles Everson, ce qui a fait chuter ses actions, le vendeur à découvert Fuzzy Panda Research ayant révélé une position baissière sur les actions.

Les actions de Fermi ont clôturé à 5,40 $ lundi, soit une baisse d'environ 18 %. Les actions ont chuté de plus de 32 % depuis le début de l'année.

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