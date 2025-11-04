L'ancien directeur financier du fabricant de "fenêtres intelligentes" View doit faire face aux poursuites de la SEC, selon un juge américain

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Jonathan Stempel

L'ancien directeur financier de View doit répondre aux accusations de la Commission américaine des opérations de bourse (SEC) selon lesquelles il a permis au fabricant de "fenêtres intelligentes" de sous-estimer le coût du remplacement des fenêtres défectueuses, a décidé un juge fédéral.

Dans une décision rendue lundi soir, la juge de district Beth Labson Freeman, à San Jose (Californie), a rejeté l'argument de l'ex-directeur financier Vidul Prakash selon lequel la SEC ne pouvait pas, dans le cadre de son action civile, prouver que ses actions avaient enfreint les dispositions antifraude et d'autres dispositions des lois fédérales sur les valeurs mobilières.

Les avocats de Prakash n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires en dehors des heures de bureau mardi.

View est entrée en bourse en mars 2021 à la suite d'une fusion de 1,6 milliard de dollars avec une société d'acquisition à but spécial soutenue par Cantor Fitzgerald. La société basée à Milpitas, en Californie, a déposé le bilan au titre du chapitre 11 en avril 2024 et a accepté de se privatiser. L'affaire SEC annoncée en juillet 2023 est née d'un composant d'étanchéité défectueux dans les fenêtres intelligentes de View, dont les vitres teintées s'ajustent au soleil et sont souvent utilisées dans les immeubles de bureaux.

View aurait sous-estimé les passifs liés aux fenêtres de 25 millions de dollars en 2019 et de 28 millions de dollars en 2020 en ne divulguant pas les coûts d'expédition et d'installation, ainsi que les coûts de fabrication.

Prakash a déclaré que la SEC ne pouvait pas prouver qu'il savait ou aurait dû savoir que View couvrirait ces coûts.

Mais dans une décision de 30 pages, Mme Freeman a déclaré qu'un jury raisonnable pouvait conclure que Prakash avait manqué à son devoir de diligence et que son incapacité à informer les comptables de View de ce que faisait la société était une "cause immédiate" de la sous-estimation présumée.

En novembre 2021, View a remplacé Prakash au poste de directeur financier et a décidé de retraiter plus de deux ans de comptes.

La société a conclu un accord avec la SEC sans admettre d'actes répréhensibles et n'a pas été condamnée à une amende, ce qui témoigne de sa coopération.

L'affaire est SEC v. Prakash, U.S. District Court, Northern District of California, No. 23-03300.