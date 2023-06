L'Anacofi se défend après sa mise en cause par le Collège de l'AMF

" La conception que nous avons ‘à la lecture de l'accord qui nous lie à l'AMF', du rôle de l'association, en matière notamment de contrôle et d'admission des adhérents, diverge de celle exprimée par l'AMF " précise l'Anacofi, qui assure en avoir fait part lors de la séance de la Commission des sanctions du 2 juin dernier. "En fonction de la décision nous ferons ou non appel, mais nous souhaitons désormais reprendre un échange serein avec les services de l'AMF avec lesquels nos équipes coopèrent au quotidien, au bénéfice de tous " conclut-elle.

L'Association affirme qu'en réponse à la lettre de suite qui lui a été adressée par le Collège de l'AMF " des mesures correctrices ont été rapidement mises en œuvre ". Elle met en avant sa gestion " prudente " dont sont issues des réserves qui " suffiraient aujourd'hui pour pouvoir faire fonctionner l'association pendant 1 an, sans autres ressources ".

Le représentant du Collège de l'AMF a retenu quatre griefs, qualifiés de " graves "parmi lesquels des manquements dans l'évaluation des demandes d'adhésion à l'association, des manquements dans les procédures de contrôle et sanction des adhérents en activité. En outre, l'Anacofi ne semblait pas avoir de documents d'état des lieux des conflits d'intérêts prêts lors de l'enquête de l'AMF, et a mis plusieurs semaines à transmettre aux enquêteurs d'autres pièces.

(AOF) - L'Association nationale des conseils financiers (Anacofi) prend la parole après que l’AFP a révélé vendredi que le Collège de l'AMF a requis une sanction de 500.000 euros contre elle et une amende de 40.000 euros contre Patrick Galtier, son président en 2021, au moment des faits reprochés. « Nos équipes ont déjà pris en compte ces reproches, quand bien même nous les contestons », affirme l’Anacofi : « nous considérons être allés au-delà de la demande de l’AMF en matière de conflits d’intérêts », précise-t-elle. La commission des sanctions de l'AMF rendra sa décision d'ici quelques semaines.

