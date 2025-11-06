L'ampleur de la baisse de la marge plombe l'action SES

(AOF) - SES dévisse de 12,77%, à 5,60 euros, l'impact de la consolidation d'Intelsat dans ses comptes depuis le 17 juillet étant plus négatif qu'anticipé au niveau de la marge. Au troisième trimestre, l'opérateur de satellites a généré un Ebitda ajusté en progression de 36,7%, à 328 millions d'euros, à taux de change constants. Il est toutefois inférieur de 5,7% au consensus. En données pro forma, c'est-à-dire en intégrant Intelsat depuis le 1er janvier 2024, l'Ebitda ajusté est ressorti à 350 millions d'euros.

Oddo BHF souligne que la marge d'Ebitda ajusté "de 42% (contre 53% avant l'acquisition) est plus faible que prévu".

Grâce à la consolidation d'Intelsat depuis juillet, les revenus ont bondi de 60,8% à taux de change constants, à 769 millions d'euros. Ils ressortent néanmoins 7% sous le consensus.

Commentant cette publication, Adel Al-Saleh, directeur général de SES, a déclaré : "Je suis heureux d'annoncer nos solides résultats pour les neuf premiers mois de 2025, qui incluent le premier trimestre de la société fusionnée après la conclusion réussie de l'acquisition d'Intelsat le 17 juillet 2025".

Dans le cadre de cette opération, le groupe prévoit de réaliser 370 millions d'euros de synergies annuelles, dont environ 70 % devraient être atteintes dans les trois ans. Dans le détail, 210 millions d'euros d'économies sont attendues des dépenses opérationnelles et 160 millions d'euros des investissements.

Cette année, l'opérateur de satellites vise des revenus situés entre 2,60 et 2,70 milliards d'euros et un Ebitda ajusté entre 1,17 et 1,21 milliard d'euros. Il a révisé à la baisse ses projets d'investissements, désormais anticipés entre 0,6 et 0,7 milliard d'euros.

Toujours préoccupé par les fondamentaux de SES, en particulier depuis l'acquisition d'Intelsat, Oddo BHF a confirmé son opinion Sous-performance.

AOF - EN SAVOIR PLUS