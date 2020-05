Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'AMF suspend l'interdiction des positions vendeuses Reuters • 18/05/2020 à 09:09









L'AMF SUSPEND L'INTERDICTION DES POSITIONS VENDEUSES PARIS (Reuters) - L'Autorité des marchés financiers (AMF) a annoncé lundi suspendre l'interdiction des positions courtes (vendeuses) nettes face à la normalisation des indicateurs de risque sur le marché français. L'interdiction, qui avait été mise en oeuvre le 17 mars puis prolongée, sera levée le 18 mai à 23h59, précise l'AMF dans un communiqué. Une décision similaire sera appliquée en Autriche, en Belgique, en Espagne, en Grèce et en Italie. "Le régulateur continue à suivre attentivement l'évolution des marchés et reste en relation étroite avec les autres autorités", ajoute l'AMF. (Gwénaëlle Barzic, édité par Blandine Hénault)

