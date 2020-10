L'AMF sanctionne une société de gestion bretonne

(NEWSManagers.com) - La Commission des sanctions de l' Autorité des marchés financiers (AMF) vient de prouver, si besoin était, qu' une société de gestion peut se voir retirer son agrément et faire ensuite l' objet d' une sanction. C' est ce qu' il vient d' arriver à Nestadio Capital, la société de gestion de fonds d'investissement de proximité (FIP) et fonds commun de placement dans l'innovation (FCPI) de Florent de Kersauson. Alors que le gestionnaire est sous le coup d' une décision de l' AMF lui retirant son agrément à compter du 31 décembre 2020, la Commission des sanctions de l' AMF a infligé une amende de 10.000 euros et un blâme à la société. Il a également prononcé une sanction de 100.000 euros à l' encontre de son dirigeant de l' époque Florent de Kersauson, assortie d' une interdiction d' exercer la profession de gérant ou de dirigeant d' une société de gestion pendant une durée de cinq ans.

La Commission reproche à la société et à son dirigeant plusieurs grief. Parmi ceux-ci, elle a considéré que le gestionnaire avait porté atteinte à l' intérêt des porteurs en réalisant certaines avances en compte courant et virements au profit d' une société rencontrant des difficultés. Cette société se trouvait, par ailleurs, être aussi dirigée par Florent de Kersauson. Selon la Commission, Nestadio " n' est pas parvenue à gérer de manière effective une situation de conflit d' intérêts potentiel résultant du cumul de fonctions de M. de Kersauson " .