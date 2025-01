L'AMF sanctionne Pharnext pour manipulation de cours

(AOF) - L’AMF annonce que dans sa décision du 20 janvier 2025, sa Commission des sanctions a prononcé à l’égard de la société Pharnext une sanction pécuniaire de 500 000 euros, et à l’égard de ses anciens dirigeants, Daniel Cohen et David Horn Solomon, des sanctions pécuniaires de 200 000 euros et 100 000 euros pour avoir manqué en 2019 et 2020 à leur obligation de publier dès que possible une information privilégiée concernant un candidat-médicament contre la maladie de Charcot-Marie-Tooth, et à raison de diffusions d’informations fausses ou trompeuses.

La Commission a retenu que l'information selon laquelle la FDA avait demandé à Pharnext de réaliser une étude complémentaire pour son candidat-médicament était privilégiée à compter du 10 avril 2019. Elle a considéré que cette information n'avait pas été communiquée au marché dès que possible puisqu'elle n'avait été rendue publique que le 30 août 2019.

La Commission a également considéré que l'information relative au "non accord" de la FDA concernant la demande de Pharnext de mettre en œuvre une procédure visant à obtenir un accord sur le "design" de la seconde étude clinique envisagée pour appuyer une demande d'autorisation de mise sur le marché, était privilégiée à compter du 28 octobre 2020. La Commission a considéré que cette seconde information n'avait pas été communiquée au marché dès que possible puisqu'elle "n'a pas été rendue publique".

La Commission a par ailleurs retenu que Pharnext avait "diffusé des informations fausses ou trompeuses relatives à ces deux informations privilégiées". Selon elle le marché anticipait la commercialisation du candidat-médicament, de sorte qu'il était attentif aux informations relatives aux étapes préalables à une éventuelle autorisation de mise sur le marché, relevant que la société "n'avait pas encore commercialisé de produit".

L'AMF souligne que cette décision peut faire l'objet d'un recours.

