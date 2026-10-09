L’AMF retire son agrément de société de gestion à la foncière cotée Eurasia

Eurasia Asset Management ne sera plus agréée société de gestion de portefeuille par l’Autorité des marchés financiers à compter du 30 novembre 2026. Le régulateur a prononcé le retrait d’agrément après que le Collège de l’AMF a constaté, le 11 septembre, qu’Eurasia Asset Management ne respectait plus les conditions de son agrément.

Eurasia AM, société de gestion de la foncière cotée Eurasia, a été établie en juin 2020 et a obtenu son agrément en mai 2021. A la tête de cette entreprise figure Hsueh Sheng Wang, un homme d’affaires spécialisé dans les entrepôts de textiles, surnommé le « Roi du Sentier » d’Aubervilliers. La société avait été créée pour proposer des produits immobiliers en gestion collective à une clientèle institutionnelle.

Selon un document consulté par L’Agefi , Eurasia AM a été dissoute de façon anticipée mais sans liquidation le 14 août 2026 et son patrimoine a été transféré à Eurasia. Ce même document relate que la dissolution anticipée « sera conduite en coordination avec la procédure de retrait de l’agrément de la société auprès de l’Autorité des marchés financiers » .

« Jusqu’au 30 novembre, la société Eurasia Asset Management est placée sous le contrôle de la société 2StepsBeyond, représentée par Luc Marty, son gérant, désignée en qualité de mandataire par l’AMF, afin de s’assurer notamment que la société n’effectue, pendant cette période, que des opérations strictement nécessaires à la préservation des intérêts de ses clients » , indique l’AMF dans un communiqué.

Eurasia et son dirigeant face à la justice

Eurasia, maison mère d’Eurasia AM, revendique la gestion d’un parc locatif de 374.000 mètres carrés répartis sur 33 sites en Ile-de-France et principalement à Aubervilliers, La Courneuve et Stains. Le groupe a acquis la deuxième plus haute tour de Seine-Saint-Denis, la Tour de la Villette, pour la transformer en un hôtel de plus de 1.000 chambres sur 43.000 mètres carrés, mais le chantier a pris du retard.

Le groupe Eurasia et Hsueh Sheng Wang font face à plusieurs difficultés. Eurasia a fait l’objet d’une assignation en redressement judiciaire par un créancier, qui lui réclame plus de 3 millions d’euros, à la mi-septembre 2026. Une assignation que la foncière, cotée sur Euronext depuis 1993, conteste. « Dans le cadre de son programme de désendettement, le groupe a conclu en mai 2025 un accord de conciliation avec l’ensemble de ses créanciers financiers, permettant de sécuriser la continuité d’exploitation et de planifier un programme ordonné de cessions d’actifs d’ici le 31 décembre 2027 », indique-t-elle en réponse à l’assignation.

Hsueh Sheng Wang est par ailleurs dans le viseur de la justice française. D’après plusieurs médias, dont Challenges , une enquête pénale a été ouverte en mai 2026 par le parquet de Paris pour blanchiment de fraude fiscale. L’enquête porte sur la cession, conclue en avril 2023, de deux hôtels situés en Haute-Savoie, qui aurait été très sous-évaluée. Challenges évoquait un préjudice provisoire pour le fisc d’une quinzaine de millions d’euros.

Adrien Paredes-Vanheule