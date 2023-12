L'AMF inflige 50 000 euros d’amende à l’ex-patron de Navya

(AOF) - L’AMF annonce que sa Commission des sanctions a prononcé à l’égard de Christophe Sapet, ancien président du directoire de la société Navya, une sanction pécuniaire d’un montant de 50 000 euros. Il lui est reproché un "manquement à l’obligation de publier dès que possible une information privilégiée" à savoir que la société "n’atteindrait pas son objectif de chiffre d’affaires annoncé au marché pour 2018". Privilégiée "à compter du 14 novembre 2018", cette information n’a été rendue publique que le 7 décembre 2018.

La Commission a également retenu que Christophe Sapet avait omis de déclarer avoir franchi à la baisse le seuil de 5 % du capital et des droits de vote de la société cotée lors de la vente de 20000 titres de cette société en novembre 2020.

Spécialiste de la mobilité autonome en redressement judiciaire depuis février 2023 et qui a vu sa cotation suspendue en janvier, la société Navya a été reprise en avril dernier par Gaussin et le japonais Macnica.

