L'AMF donne son feu vert à l'OPR sur Prodware
information fournie par Zonebourse 19/12/2025 à 13:04
A ce jour, l'initiateur détient 7 191 667 actions Prodware, soit 93,96% du capital et 94,13% des droits de vote, et s'engage irrévocablement à acquérir la totalité des actions qu'il ne détient pas, soit un nombre maximum de 598 584 actions.
Remplissant d'ores et déjà les conditions de détention relatives au retrait obligatoire, il a demandé à l'AMF de procéder au retrait obligatoire dès la clôture de l'offre, en contrepartie d'une indemnisation de 28 euros par action.
Valeurs associées
|27,8000 EUR
|Euronext Paris
|-0,71%
