L'AMF annonce le succès de l'offre de Capgemini sur Altran

PARIS, 27 janvier (Reuters) - L'Autorité française des marchés financiers (AMF) a annoncé lundi le succès de l'offre de Capgemini CAPP.PA sur Altran ALTT.PA . "Au total, Capgemini (...) est en mesure de détenir 137.674.545 actions Altran représentant autant de droits de vote, soit 53,57% du capital et au moins 53,41% des droits de vote de cette société", est-il écrit dans le communiqué de l'AMF. Capgemini comptait prendre le contrôle d'Altran pour donner naissance à un acteur mondial de la transformation numérique des entreprises industrielles, fort d'un chiffre d'affaires de 17 milliards d'euros et d'un effectif de plus de 250.000 personnes. (Simon Carraud et Bertrand Boucey, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées ALTRAN TECHNO. Euronext Paris +1.48% CAPGEMINI Euronext Paris -1.43%