L' AMF agrée plus de 40 sociétés de gestion en 2021

(NEWSManagers.com) - Le lancement de nouvelles sociétés de gestion en France reste toujours aussi dynamique. L'Autorité des marchés financiers a agréé un total de 41 sociétés de gestion de portefeuille entre le 1er janvier et le 23 décembre 2021, selon les calculs de NewsManagers. Le chiffre est brut et ne signifie pas forcément une augmentation du nombre de sociétés de gestion dans la même proportion, les retraits d'agrément n'étant pas communiqués avec une même dextérité.

Onze des agréments concerne l'autorisation de gérer des OPCVM (organismes de placements collectifs qui ont des agréments différents de ceux des fonds d'investissement alternatifs, FIA). La plus récente société à l'avoir obtenu est Sapienta Gestion, basée à Lyon, qu'a rejoint l'ex-responsable du développement de Richelieu Gestion Michel Dinet et qui a obtenu son agrément en octobre.

La liste comprend aussi plusieurs sociétés de gestion créées par des Français basés à Londres et désireux d'opérer dans l'Hexagone, pour la plupart suite au Brexit. A commencer par Atlas Responsible Investors, hedge fund à impact présidé Quentin Dumortier qui a indiqué récemment à NewsManagers vouloir " réconcilier investissement à impact et performance absolue " . C'est le cas aussi de la filiale française de Square Capital ou encore de Selwood Asset Management (France), émanation locale du hedge fund Selwood AM fondé en 2015 par deux anciens du Crédit Agricole Sofiane Gharred et Bechir Daoud. Katko Capital, la nouvelle société fondée par Guillaume Dalibot - ex-Londonien passé par Alken avant de revenir gérer le fonds Echiquier Agressor à la Financière de l'Echiquier - a également obtenu son agrément de SGP.

Le quantitatif était à l'honneur dans les sociétés agréés pour gestion d'OPCVM avec Horae Technology, Quantics Technologies créé par des ingénieurs financiers issus des hedge funds de Société Générale Asset Management (SGAM AI) et Queens Field. S'ajoute à cette liste AlphaJet Fair Investors, co-fondé par Thierry Le Clerq (ex-Mandarine Gestion), Sébastien Lagarde (ex-C-Quadrat AM et ex-Mandarine Gestion) et Yassine Oussana (ex-AllianzGI), défend de son côté une approche Smart Alpha.

QBP Finance, filiale de gestion de Quilvest Banque Privée, et ManCo Paris complètent la liste des sociétés agréées par l'AMF pour gestion d'OPCVM en 2021.

Six de ces onze SGP ont par ailleurs été agréés pour la gestion de fonds d'investissement alternatifs. Dans cette catégorie – FIA soumis partiellement ou intégralement– 30 autres SGP ont été reconnues par l'AMF. Parmi elles figurent entre autres Amundsen Investment Management fondée par deux anciens du fonds souverain norvégien, la succursale française du hedge fund new yorkais Millennium Management, Eurazeo Infrastructure Partners, Eurasia Asset Management, Aldebaran Capital Partners, la filiale française de Fundrock et celle de Mimco Asset Management.

Enfin, on notera l'arrivée remarquée en France de Sienna Capital, agréée au Luxembourg et filiale du Groupe Bruxelles Lambert (GBL), qui n'est pas comptabilisée dans les agréments AMF mais a ouvert une succursale en France courant 2021. Depuis, elle a annoncé son entrée au capital d'Etoile Properties, Malakoff Humanis Gestion d'actifs et Acofi.