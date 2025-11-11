L'American Public Education fait un bond en avant après avoir dépassé les estimations pour le troisième trimestre

11 novembre - ** Les actions de l'université en ligne American Public Education's APEI.O augmentent de 4,5% à 34,47

** APEI a déclaré lundi que ses revenus du troisième trimestre ont augmenté de 7% en glissement annuel à 163 millions de dollars, au-dessus des estimations de 160,61 millions de dollars - données compilées par LSEG

** B. Riley a revu à la hausse ses estimations de revenus pour l'année fiscale 26 pour l'APEI, tandis que l'Ebitda prévu reste à 88 millions de dollars

** La société de courtage a également augmenté le PT à 40 $ de 37 $ en se basant sur la performance de la société par rapport à ses pairs

** Sept des huit analystes qui couvrent le titre l'évaluent à "acheter" ou plus, et un à "conserver"; le PT médian est de 40 $

** En incluant les mouvements de la séance, APEI a augmenté de ~60% depuis le début de l'année