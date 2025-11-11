 Aller au contenu principal
L'American Public Education fait un bond en avant après avoir dépassé les estimations pour le troisième trimestre
information fournie par Reuters 11/11/2025 à 16:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 novembre - ** Les actions de l'université en ligne American Public Education's APEI.O augmentent de 4,5% à 34,47

** APEI a déclaré lundi que ses revenus du troisième trimestre ont augmenté de 7% en glissement annuel à 163 millions de dollars, au-dessus des estimations de 160,61 millions de dollars - données compilées par LSEG

** B. Riley a revu à la hausse ses estimations de revenus pour l'année fiscale 26 pour l'APEI, tandis que l'Ebitda prévu reste à 88 millions de dollars

** La société de courtage a également augmenté le PT à 40 $ de 37 $ en se basant sur la performance de la société par rapport à ses pairs

** Sept des huit analystes qui couvrent le titre l'évaluent à "acheter" ou plus, et un à "conserver"; le PT médian est de 40 $

** En incluant les mouvements de la séance, APEI a augmenté de ~60% depuis le début de l'année

Valeurs associées

AMER PUBLIC EDU
34,5250 USD NASDAQ +4,65%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

