L’américain Tocqueville AM rachète une boutique locale

La société de gestion américaine Tocqueville Asset Management (qui n’a plus rien à voir avec l’entité française, désormais fusionnée dans La Financière de L’Echiquier, propriété de LBP AM) rachète Poplar Forest Capital, une boutique américaine gérant 1,3 milliard de dollars.

Fondée en 2007, Poplar se spécialise dans les stratégies de gestion value , avec une gestion bottom up et de long terme. Dale Harvey, le fondateur et directeur général de la boutique, deviendra actionnaire de Tocqueville et membre du comité de direction de la société.

« Cette transaction représente une étape importante dans notre stratégie de croissance soigneusement étudiée », a déclaré Paul Kleinschmidt, PDG de Tocqueville Asset Management.