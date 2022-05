L’américain Grayscale lance un premier ETF en Europe

(NEWSManagers.com) - Grayscale, le gestionnaire américain spécialiste des crypto-actifs, a lancé son premier fonds indiciel coté (ETF) en Europe. Pour cela, il s’est associé avec HANetf, une société qui aide les acteurs de la finance à lancer des ETF au format Ucits.

Appelé Grayscale Future of Finance UCITS ETF, le nouveau fonds sera coté sur le London Stock Exchange, Borsa Italiana et Deutsche Börse Xetra. L’ETF sera également agréé à la vente dans plusieurs autres pays d’Europe.

Comme son grand frère américain lancé en février 2022, GFOF UCITS ETF suit la performance de l’indice Bloomberg Grayscale Future of finance. Il cherche ainsi à offrir aux investisseurs une exposition aux entreprises qui bâtissent l’économie digitale et se situent à la croisée de la finance, de la technologie et des actifs digitaux.

Les entreprises couvertes par l’indice se répartissent en trois catégories : les fondations financières (sociétés de gestion, Bourses, courtiers et gestionnaires de fortune impliqués dans le développement de l’économie numérique), les solutions technologiques (les entités qui fournissent la technologie pour faciliter l’économie digitale par le biais de données et de process), et l’infrastructure des actifs digitaux (les entreprises directement impliquées dans le minage, la gestion de l’énergie et les activités qui alimentent l’écosystème des actifs digitaux).

Avec cet ETF, Grayscale prend pied en Europe. La société américaine, fondée en 2013, se présente comme le plus grand gestionnaire au monde de devises numériques avec plus de 30 milliards de dollars d’actifs. Elle est actuellement sous le feu des projecteurs aux Etats-Unis, car elle attend l'approbation de la Securities and Exchange Commission, le régulateur américain des marchés financiers, pour transformer le plus gros trust du monde investi en bitcoin en ETF sur le bitcoin.

Sur le marché européen, d'autres produits seront lancés.