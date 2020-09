Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'ambassadeur américain en Chine prend sa retraite Reuters • 14/09/2020 à 14:01









PÉKIN, 14 septembre (Reuters) - Terry Branstad, âgé de 73 ans et actuel ambassadeur des Etats-Unis à Pékin, prendra sa retraite et quittera la capitale chinoise au début du mois d'octobre, a annoncé l'ambassade américaine lundi. L'ancien gouverneur de l'Iowa quitte son poste alors que les relations entre les deux pays sont particulièrement tendues, notamment au sujet des échanges commerciaux, des récentes cyberattaques visant des institutions américaines et de la crise du coronavirus. "Je remercie l'ambassadeur Terry Branstad pour ses plus de trois années au service du peuple américain en tant qu'ambassadeur des États-Unis auprès de la République populaire de Chine", a tweeté le secrétaire d'État américain Mike Pompeo, avant d'ajouter que "l'ambassadeur Branstad a aidé au rééquilibrage des relations américano-chinoises afin qu'elles soient, équitables, réciproques et axées sur les résultats". Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré lors d'une conférence de presse que la Chine n'avait pas été informée du départ de Terry Branstad, qui est particulièrement apprécié et est considéré comme un "vieil ami du peuple chinois". (Rama Venkat et Gabriel Crossley , version française Laura Marchioro, édité par Jean-Stéphane Brosse)

