L'Amazon Prime Day permettra d'évaluer la pression exercée sur les consommateurs américains alors que l'attention se tourne vers les produits de première nécessité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un graphique)

* Selon les analystes, les consommateurs devraient se concentrer sur l'essentiel et pourraient reporter leurs achats les plus coûteux en raison de l'inflation

* Amazon a avancé le Prime Day de juillet à juin pour la première fois depuis 2021

* Bank of America prévoit que cet événement de 96 heures générera 21,6 milliards de dollars de ventes

* Adobe prévoit que les dépenses du Prime Day dépasseront celles du Black Friday et du Cyber Monday de 2025 réunis

par Arriana McLymore et Koyena Das

Le Prime Day d’Amazon AMZN.O , qui débute mardi, constituera un test décisif du pouvoir d’achat des consommateurs américains. Cet événement promotionnel, organisé plus tôt que d’habitude, sera de plus en plus axé sur les produits alimentaires périssables, les produits ménagers de base et les fournitures scolaires, plutôt que sur des achats impulsifs sans souci. Cette campagne éclair de quatre jours, qui se déroulera du 23 au 26 juin , fait suite à la décision d’Amazon de l’avancer par rapport au mois de juillet, invoquant un calendrier surchargé par la Coupe du monde de la FIFA et le 250e anniversaire de l’indépendance des États-Unis. Ce calendrier avancé pourrait également permettre de capter les dépenses liées aux voyages d’été, aux achats en prévision du 4 juillet et à la rentrée scolaire. Ce que les consommateurs ajoutent à leur panier est tout aussi important que le montant qu’ils dépensent, car cela permet d’évaluer si la résilience récente des consommateurs américains se maintient ou commence à s’effriter. Sous la pression de l’inflation — en hausse de 4,2 % en mai , son rythme le plus rapide depuis trois ans — et d’une flambée des prix de l’essence due au conflit au Moyen-Orient, la plupart des consommateurs à faibles et moyens revenus ont renoncé aux achats coûteux.

« Les gens n’ont tout simplement pas les moyens en ce moment », a déclaré William Stern, directeur général de Cardiff, une banque américaine spécialisée dans les petites entreprises. « Cette année, le Prime Day ne sera pas l’occasion d’acheter de grandes télévisions ou des articles de loisirs. Il servira plutôt à acheter du papier toilette et des sacs poubelles en promotion. Les familles attendent littéralement ces réductions juste pour acheter des produits de consommation courante, car leurs comptes bancaires sont vides. »

Amazon a mis en avant des offres sur les produits alimentaires, les articles ménagers, les voyages et les fournitures scolaires, et a indiqué que les produits frais et les produits de première nécessité occupaient une place de plus en plus importante dans les paniers des membres Prime, à mesure que la société étendait sa livraison le jour même.

Adobe Analytics prévoit une hausse des ventes de vêtements pour enfants, de boîtes à goûter, de sacs à dos, de réfrigérateurs, d’outils électriques et d’aspirateurs, avec des réductions moyennes de 23 % sur les vêtements, 23 % sur l’électronique et 19 % sur les jouets — des chiffres globalement stables par rapport à l’année dernière.

Selon les prévisions d’Adobe, les consommateurs dépenseront davantage lors de ce Prime Day que lors du Cyber Monday et du Black Friday 2025 réunis.

Amazon met également en avant son assistant d’achat basé sur l’IA, Alexa for Shopping, comme outil de découverte et de suivi des bonnes affaires pour le Prime Day. Cette fonctionnalité propose des recommandations personnalisées en fonction du comportement de l’utilisateur, permet aux acheteurs de suivre l’historique des prix sur une période pouvant aller jusqu’à un an, de définir des alertes et d’automatiser leurs achats dès que les prix cibles sont atteints.

Bank of America a indiqué dans une note que cet outil jouera un rôle clé « pour préserver le trafic direct vers Amazon, tout en permettant des taux de conversion plus élevés et en stimulant les dépenses supplémentaires sur la plateforme ». La société de courtage prévoit que cet événement Prime Day, d’une durée de 96 heures, atteindra 21,6 milliards de dollars de ventes, soit une hausse de 5 % par rapport à 2025.

Un Prime Day avancé aidera Amazon à capter les dépenses saisonnières liées aux produits de plein air et de voyage, ainsi qu’à la garde-robe estivale, a déclaré Sky Canaves, analyste chez eMarketer, ajoutant que les acheteurs restent très stratégiques et attendent ces soldes pour faire le plein de produits de première nécessité ainsi que pour réaliser des achats plus importants qu’ils avaient reportés.

Alors que les concurrents d’Amazon, Walmart WMT.O et Target TGT.N , imitent le Prime Day depuis des années, ce chevauchement en a fait un événement sectoriel synchronisé, intensifiant la concurrence sur les prix. Les sept jours de soldes de Walmart ont débuté lundi, tandis que les « Circle Deal Days » de Target coïncident exactement avec le Prime Day.

eMarketer prévoit qu’Amazon captera plus de 60 % des ventes sur ces quatre jours.

« Walmart et Target… ne parviennent pas à inciter les consommateurs à dépenser davantage dans l’ensemble; ils se disputent simplement la même clientèle. Les consommateurs se rendront tout simplement dans le magasin proposant le prix le plus bas », a déclaré William Stern, de Cardiff.

Même si les consommateurs devraient se montrer plus sélectifs, la bonne tenue des ventes au détail et la stabilité économique devraient permettre une « Prime Week » solide, bien que l’accent soit davantage mis sur le rapport qualité-prix, a déclaré Bret Kenwell, analyste chez eToro.