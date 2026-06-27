L'Amazon Prime Day donne un aperçu du consommateur américain alors que les acheteurs naviguent avec un budget serré

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* Les acheteurs en ligne américains ont dépensé plus de 26,4 milliards de dollars entre le 23 et le 26 juin, selon Adobe Analytics

* Selon Numerator, le montant moyen des commandes passées lors du Prime Day est passé de 53,34 dollars à 47,66 dollars

* Adobe a indiqué que les remises étaient du même ordre que celles de l'année dernière, ce qui laisse penser que les promotions pourraient rester importantes jusqu'aux fêtes de fin d'année

par Arriana McLymore

Les acheteurs en ligne américains se sont rués sur les bonnes affaires concernant les produits électroniques, l'électroménager, les articles pour enfants et les produits de première nécessité lors du Prime Day, l'événement commercial annuel d'Amazon.com AMZN.O , dépensant plus de 26,4 milliards de dollars du 23 au 26 juin, selon le cabinet d'analyse Adobe Analytics. Ces dépenses de plusieurs milliards de dollars marquent une hausse de 9,3 % par rapport à l’année précédente, que les experts du commerce de détail attribuent à une forte inflation, associée à l’achat par les consommateurs de produits plus discrétionnaires et durables. Adobe a indiqué que les remises importantes proposées pendant ces quatre jours de Prime Day ont incité de nombreux consommateurs à acheter des articles plus onéreux, notamment des appareils électroniques, des jouets, des appareils électroménagers et des produits de soins personnels, ce qui signifie que les détaillants pourraient devoir continuer à proposer des remises importantes pour écouler leurs stocks avant les fêtes de fin d’année. Outre les remises, les remboursements d’impôts « ont pu constituer un facteur favorable non négligeable pour bon nombre de ces catégories de produits discrétionnaires », a déclaré Arun Sundaram, analyste chez CFRA Research. Les remboursements d’impôts ne constitueront pas un facteur déterminant pour la plupart des consommateurs durant les mois d’automne et d’hiver.

Selon les données de l’Internal Revenue Service américain, le montant des remboursements d’impôts a augmenté de 11,1 % pour atteindre 3 462 dollars en 2026, ce qui a donné aux consommateurs un coup de pouce financier leur permettant de réaliser des achats qu’ils avaient reportés, a expliqué M. Sundaram.

Les consommateurs ont également acheté des articles et des vêtements pour enfants en prévision de la rentrée scolaire, ainsi que des produits d’hygiène personnelle et des articles pour la maison, ce qui indique que les clients du Prime Day cherchaient à faire le plein de produits « qu’ils auraient de toute façon achetés », a déclaré Sonia Lapinsky, directrice générale du secteur de la distribution au sein du cabinet de conseil Alix Partners.

« Cela reflète vraiment l’état d’esprit de ce consommateur lassé. Il ne dépense pas nécessairement plus; il essaie simplement de répartir ses dépenses en profitant de meilleures offres et de remises plus avantageuses », a-t-elle ajouté. Selon Adobe, les offres du Prime Day étaient comparables aux remises de l’année dernière. Les remises sur l’électronique s’élevaient en moyenne à 24 %, contre 23 % l’année dernière; celles sur les vêtements à 24 %, contre 23 %; et celles sur les jouets à 20 %, contre 19 % l’année dernière.

Une autre enquête menée par la société de données Numerator, qui a suivi plus de 178 000 commandes passées lors du Prime Day, a révélé que le montant moyen des commandes s’élevait à 47,66 dollars, contre 53,34 dollars, ce qui, selon certains experts, indique un affaiblissement de la consommation.