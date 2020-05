Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'alliance va privilégier l'efficacité aux volumes-Senard Reuters • 27/05/2020 à 09:33









27 mai (Reuters) - Jean-Dominique Senard, président du conseil opérationnel de l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubshi et de Renault, a déclaré mercredi lors de la présentation de la nouvelle stratégie de l'alliance : * L'ALLIANCE RENAULT-NISSAN-MITSUBISHI VA SE CONCENTRER SUR L'EFFICACITÉ ET LA COMPÉTITIVITÉ PLUTÔT QUE SUR LES VOLUMES. * LA NOUVELLE APPROCHE LEADER FOLLOWER REPRÉSENTERAIT 2 MILLIARDS D'EUROS D'ÉCONOMIES SUR LE RENOUVELLEMENT DES FUTURS CSUV DE L'ALLIANCE. * L'APPROCHE LEADER-FOLLOWER SUR LES TECHNOLOGIES PERMETTRA DES GAINS D'EFFICACITÉ DE 20% EN ÉVITANT LES DOUBLONS-SENARD * LE PORTEFEUILLE DE VOITURES DE L'ALLIANCE SERA RÉDUIT DE 20% À L'HORIZON 2025. (Rédaction de Paris)

