L'allemand Siemens Healthineers va racheter l'américain Varian Medical Systems

(Actualisé avec précisions, citations) par Douglas Busvine BERLIN, 2 août (Reuters) - Le groupe de santé allemand Healthineers SHLG.DE a annoncé dimanche son intention d'acquérir l'américain Varian Medical Systems VAR.N dans une opération valorisant le fabricant de dispositif et de logiciels pour le traitement du cancer à 16,4 milliards de dollars (13,9 milliards d'euros). Selon le projet d'accord, Siemens Healthineers propose de racheter l'intégralité des actions Varian pour 177,50 dollars pièce en cash, ce qui représente une prime de 24% sur le cours de clôture de la société américaine vendredi. Le groupe industriel diversifié Siemens SIEGn.DE , qui s'était désengagé de Healthineers en 2018 tout en y conservant une participation de contrôle, apportera un financement relais de 15,2 milliards d'euros pour l'opération qui doit donner naissance à un leader mondial des solutions de soins pour le cancer d'ici 2025. "Avec cette combinaison de deux entreprises de premier plan, nous faisons deux bonds avec un seul pas: un bond dans le combat contre le cancer et un bond dans notre impact global sur la santé", a dit Bernd Montag, président du directoire de Siemens Healthineers. Le projet d'acquisition, révélé par Bloomberg, doit encore recevoir le feu vert des actionnaires de Varian et des autorités de tutelle. Il pourrait être clôturé au premier semestre 2021 et être relutif pour le bénéfice net par action ajusté de Siemens Healthineers à un horizon de 12 mois après la clôture. La société de technologie médicale compte financer la moitié du coût de l'opération en émettant des actions, si les conditions de marché le permettent. Siemens, qui lèvera de son côté l'argent du crédit releias via une émissive obligataire, verra sa participation dans Healthineers diluée de 85% actuellemnet, à 72% environ, à l'issue de l'opération. (Douglas Busvine, Gilles Guillaume pour la version française)

Valeurs associées SIEM HEALTHIN XETRA -0.42% SIEMENS XETRA -1.09%