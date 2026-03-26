L'allemand Henkel signe un accord de 1,4 milliard de dollars pour l'acquisition de la marque de soins capillaires Olaplex

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(Ajout du prix d'Olaplex avant la mise sur le marché et du contexte des opérations d'acquisition de Henkel)

Le groupe allemand Henkel

HNKG.DE a annoncé jeudi qu'il avait accepté d'acheter Olaplex

OLPX.O , société cotée au Nasdaq, dans le cadre d'une transaction de 1,4 milliard de dollars visant à renforcer ses activités dans le domaine des soins capillaires haut de gamme.

* Henkel offrira 2,06 dollars par action en numéraire pour une valeur des capitaux propres de 1,4 milliard de dollars, soit une prime d'environ 55 % par rapport au cours de clôture de mercredi et d'environ 45 % par rapport à la moyenne sur 30 jours

* Olaplex a annoncé des ventes de 423 millions de dollars en 2025, et Henkel a déclaré qu'elle avait dégagé une forte marge brute

* Selon Olaplex, le groupe de capital-investissement Advent a accepté de vendre la totalité de sa participation, qui est d'environ 75 %, selon le rapport annuel d'Olaplex

* "L'accent mis par Olaplex sur une qualité constante et des relations significatives au sein de la communauté professionnelle a eu une forte résonance auprès des stylistes et des consommateurs", a déclaré Henkel

* Les actions d'Olaplex ont bondi de 50,2 % à 2 $ dans les échanges avant bourse , tandis que les actions de Henkel ont peu changé à 0939 GMT

* La société familiale Henkel, fabricant de colles industrielles et de marques grand public Persil et Schwarzkopf, est évaluée à environ 28,5 milliards d'euros (33 milliards de dollars), selon les données du LSEG

* Cette transaction est la dernière en date d'une série d'opérations: le mois dernier, Henkel a accepté d'acquérir le fabricant de revêtements Stahl pour 2,1 milliards d'euros, après avoir conclu des accords plus modestes pour acheter la marque de soins capillaires "Not Your Mother's" et les systèmes adhésifs ATP (1 $ = 0,8652 euros)