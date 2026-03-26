L'Allemand Henkel s'apprête à racheter la marque de soins capillaires Olaplex, selon Bloomberg News (25 mars)

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction de l'article du 25 mars pour supprimer la référence erronée à l'évolution de l'action d'Olaplex après la clôture du marché mercredi. Cet article a été mis à jour avec la confirmation de l'accord)

Le fabricant allemand de biens de consommation Henkel HNKG.DE est en pourparlers avancés pour acheter Olaplex OLPX.O dans le cadre d'une transaction qui valoriserait le fabricant américain de produits de soins capillaires à environ 2 dollars par action, a rapporté Bloomberg News mercredi, citant des sources.

Henkel pourrait annoncer un accord pour Olaplex dans les prochains jours, selon le rapport.

Henkel et Olaplex n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters en dehors des heures de bureau.