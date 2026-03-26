L'Allemand Henkel s'apprête à racheter la marque de soins capillaires Olaplex, selon Bloomberg News

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(Valeur de marché, prime et contexte)

L'Allemand Henkel HNKG.DE est en pourparlers avancés pour acheter la marque américaine de produits capillaires Olaplex OLPX.O dans le cadre d'une transaction qui valoriserait la société à environ 2 dollars par action, a rapporté Bloomberg News mercredi, citant des sources. Voici quelques détails:

* Les actions d'Olaplex ont augmenté de plus de 14 % à 1,52 $ dans les échanges après les heures de bureau à la suite du rapport.

* À 2 dollars par action, une transaction pour Olaplex représenterait une prime de plus de 50 % par rapport à la dernière clôture de l'action et valoriserait la société à environ 1,34 milliard de dollars, selon les calculs de Reuters.

* Olaplex a une valeur de marché actuelle de 890,3 millions de dollars, selon les calculs de Reuters.

* Bloomberg News a rapporté pour la première fois en janvier qu'Olaplex avait tiré une offre de rachat de Henkel.

* Les actions d'Olaplex ont augmenté d'environ 32 % depuis le rapport initial de Bloomberg, avant de retomber aux niveaux antérieurs au rapport, après que l'entreprise a averti de la faiblesse de son premier trimestre au début du mois.

* Henkel pourrait annoncer un accord pour Olaplex dans les prochains jours, selon le dernier rapport de Bloomberg.

* Henkel et Olaplex n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters en dehors des heures de bureau.

* Henkel, cotée à Francfort, est évaluée à environ 28,46 milliards d'euros (32,89 milliards de dollars), selon les données du LSEG.

(1 dollar = 0,8652 euro)