L'Allemand Commerzbank met en garde ses actionnaires contre l'offre de l'Italien UniCredit

La présidente du directoire de Commerzbank Bettina Orlopp lors de l'AG d'actionnaires à Wiesbaden, le 20 mai 2020 ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

Les dirigeants de Commerzbank ont mis en garde mercredi les actionnaires contre un échange de leurs actions contre des titres UniCredit, dont l'offre de reprise sur la deuxième banque privée allemande est jugée peu attractive et risquée.

Quiconque apporterait ses actions à la grande banque italienne deviendrait de fait actionnaire de cette dernière et devrait donc "assumer ses problèmes internes", a martelé Jens Weidmann, président du conseil de surveillance de la banque francfortoise, lors de l'assemblée générale de l'établissement à Wiesbaden (ouest) en présence de plus d'un millier de petits porteurs.

Le président du conseil de surveillance de Commerzbank Jens Weidmann lors de l'AG d'actionnaires à Wiesbaden, le 20 mai 2026 ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

Il a cité "une exposition accrue aux obligations d’État italiennes, une proportion nettement plus élevée de créances douteuses et une activité encore significative en Russie".

UniCredit est l'une des plus grandes banques étrangères encore actives en Russie.

La banque milanaise, qui contrôle déjà près de 30% de la Commerzbank, a lancé début mai une offre pour l'ensemble des actions proposant pour chaque action Commerzbank 0,485 nouvelle action UniCredit.

Menée par son bouillonnant patron Andrea Orcel, la banque italienne a de fait renforcé sa position à 38,87% du capital, une partie via des options, selon une récente déclaration de franchissement de seuil.

Elle peut ainsi consolider son influence sur les décisions stratégiques de la banque allemande, même si elle n'est pas représentée à l'assemblée générale, selon plusieurs sources interrogées par l'AFP.

L'offre d'UniCredit "tente de reprendre la Commerzbank à un prix qui ne reflète pas correctement la valeur fondamentale et le potentiel de notre banque", a réitéré la présidente du directoire Bettina Orlopp.

Salariés actionnaires de Commerzbank lors de l'AG , 20 mai 2026 ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

Incarnant la résistance contre les visées de M.Orcel, elle a été souvent applaudie lors de son discours, parmi eux des salariés actionnaires portant un tee-shirt jaune, la couleur du logo de la banque, avec l'inscription "we own yellow" ("le jaune nous appartient").

Le chancelier allemand Friedrich Merz avait lui dénoncé début mai "les méthodes hostiles et agressives" d'UniCredit.

Commerzbank reste "ouverte au dialogue", a toutefois souligné la banquière, Bettina Orlopp.

Cela "à condition qu'il existe une véritable volonté de discuter des points que nous avons soulevés, avec l'intention claire d'offrir à nos actionnaires une prime attractive", a-t-elle ajouté.