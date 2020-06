Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Allemagne va lever les restrictions imposées aux saisonniers Reuters • 10/06/2020 à 15:57









10 juin (Reuters) - L'Allemagne lèvera dès la semaine prochaine les restrictions à l'entrée des travailleurs saisonniers de l'Union européenne et de l'espace Schengen introduites pour ralentir la propagation du coronavirus, a déclaré mercredi la ministre de l'agriculture Julia Kloeckner. Avec la baisse du nombre de nouveaux cas de coronavirus en Allemagne et l'assouplissement des mesures de confinement, cette initiative vise à donner au secteur agricole la possibilité de se préparer alors que la saison des récoltes approche. L'année dernière, près de 300.000 travailleurs saisonniers ont été employés dans le secteur agricole allemand, principalement en provenance de Roumanie et de Pologne. Mais suite au déclenchement de la pandémie, l'Allemagne a restreint l'entrée sur son territoire à 80.000 travailleurs saisonniers, bien qu'un peu moins de la moitié soit effectivement venue. Julia Kloeckner a déclaré que la demande de produits régionaux avait augmenté. "Mais semer et récolter de la nourriture ne se fait pas tout seul", a-t-elle ajouté. "Les agriculteurs ont besoin d'une aide professionnelle saisonnière, sinon nous devrons augmenter nos importations de denrées alimentaires." Selon les nouvelles règles approuvées par le cabinet de la chancelière Angela Merkel, les employeurs devront appliquer des normes d'hygiène strictes. Des équipes fixes seront mises en place dès le départ pour réduire le risque de propagation du virus et si un travailleur tombe malade, toute l'équipe devra être placée en isolement. Cette nouvelle réglementation s'appliquera jusqu'au 31 décembre. (Holger Hansen et Madeline Chambers; version française Kate Entringer, édité par Jean-Michel Bélot)

