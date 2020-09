L'Allemagne renforce la lutte contre le coronavirus pour éviter un reconfinement

BERLIN, 29 septembre (Reuters) - Les autorités allemandes vont restreindre la taille des rassemblements et verbaliser les personnes qui ne respectent pas le dispositif de traçage des contaminations au coronavirus afin d'éviter un confinement plus global, a annoncé mardi la chancelière Angela Merkel.

L'Allemagne, comme les autres pays européens, redoute de revivre sur les mois d'automne et d'hiver les épisodes les plus dramatiques de la pandémie, en mars-avril dernier.

Merkel s'exprimait à l'issue d'une réunion avec les chefs des exécutifs régionaux des 16 Länder allemands, co-décisionnaires en matière de santé publique.

Maintenir la reprise de l'activité économique et éviter "à tout prix" de nouvelles mesures de fermeture sont une priorité des autorités, a-t-elle dit.

A ce stade, la résurgence épidémique en Allemagne est moins marquée qu'en France, au Royaume-Uni ou en Espagne. Les dernières données disponibles font état sur 24 heures de 2.089 infections supplémentaires.

Mais Angela Merkel a prévenu que ce chiffre pourrait passer à 19.000 néo-contaminations par jour si la tendance observée aujourd'hui se poursuit.

"Nous avons beaucoup appris et nous avons bien traversé l'été, mais nous savons qu'une période plus difficile nous attend, l'automne et l'hiver, et une résurgence graduelle - et même significative dans certaines régions - du nombre d'infections est cause de préoccupation", a-t-elle dit à la presse.

En conséquence, et dans le cadre d'une stratégie différenciée en fonction des indicateurs épidémiques, les fêtes privées seront limitées à 25 personnes et les fêtes publiques à 50 dans les zones où le taux d'infection est de 35 pour 100.000 sur sept jours. Dans les zones où ce taux est de 50 pour 100.000, les fêtes privées seront limitées à dix personnes et les fêtes publiques à 25.

"Nous voulons agir de manière régionale, spécifique et ciblée plutôt que de refermer tout le pays, il faut éviter cela à tout prix", a dit la chancelière.

