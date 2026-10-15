L'Allemagne prévoit un accord de coopération en matière d'IA avec Nvidia, selon le Handelsblatt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Allemagne prévoit de conclure un accord de coopération de grande envergure avec le fabricant américain de puces Nvidia NVDA.O afin de stimuler l'adoption de l'intelligence artificielle dans l'industrie allemande, a rapporté jeudi le quotidien économique Handelsblatt, citant des sources proches du dossier.

Selon le journal, l'accord devrait être annoncé la semaine prochaine lors de la conférence “Invest in Germany” à Berlin, à laquelle participera le directeur général de Nvidia, Jensen Huang.

L'objectif de cet accord serait double, précise le journal. D'une part, il jetterait les bases de la mise au point d'outils d'IA physiques, utilisés pour l'entraînement de robots ou de véhicules autonomes. D'autre part, il contribuerait à la création de modèles d'IA hautement performants destinés à l'industrie.

Le journal précise que cet accord impliquerait des investissements de plusieurs centaines de millions d’euros.

Il précise que cet accord s’articulerait autour du projet SOOFI (Sovereign Open Source Foundation Models), lancé en Allemagne l’année dernière afin de développer des modèles d’IA à grande échelle en collaboration avec des instituts de recherche, des universités et des entreprises spécialisées dans l’IA.

Le gouvernement allemand n’a pas immédiatement réagi, mais il avait déclaré le mois dernier qu’il restait déterminé à poursuivre le développement des capacités en matière d’IA afin de renforcer la souveraineté numérique de l’Europe.