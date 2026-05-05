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L'Allemagne prévoit €5 mds pour "verdir" son industrie lourde
information fournie par Reuters 05/05/2026 à 12:09

L'Allemagne a annoncé mardi la création d'un fonds de cinq milliards d'euros pour aider les industries lourdes à réduire leurs émissions de carbone et à basculer vers des technologies moins polluantes, tout en assouplissant certaines conditions d'accès à ces aides publiques.

Ce fonds, distribué sous la forme de contrats de 15 ans, doit permettre de compenser les coûts supplémentaires de production liés à l'adoption de technologies à faibles émissions dans les secteurs tels que la sidérurgie, la cimenterie ou la chimie. L'objectif est d'inciter les entreprises à rester implantées en Allemagne tout en respectant certains objectifs climatiques et à ne pas délocaliser leur activité vers des pays aux normes moins exigeantes.

Le gouvernement a assoupli les conditions d'éligibilité à ce fonds après un précédent appel à candidatures en 2024, a annoncé le ministère de l'Economie.

Les entreprises disposent désormais de quatre ans pour réduire leurs émissions de 50%, contre trois ans et 60% dans la précédente procédure. A la dernière année du programme, les émissions devront avoir été réduites de 85% contre 90% auparavant.

Ce fonds doit aussi permettre de financer des technologies de captage et de stockage du CO2, particulièrement dans la cimenterie et l'industrie chimique. Les projets uniquement tournés vers la génération de chaleur industrielle moins polluante sont aussi éligibles.

(Kirsti Knolle, version française Bertrand Boucey, édité par Augustin Turpin)

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