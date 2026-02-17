L'Allemagne mène des discussions constructives avec les États-Unis au sujet de la raffinerie PCK, selon un fonctionnaire

L'Allemagne est en dialogue étroit et constructif avec les autorités américaines sur l'extension d'une licence pour la filiale allemande de Rosneft

ROSN.MM , qui contrôle la raffinerie PCK, a déclaré mardi un responsable du ministère allemand de l'économie.

"Nous sommes en dialogue très étroit et constructif avec les autorités américaines compétentes concernant une extension de la licence générale de l'OFAC pour Rosneft Deutschland", a déclaré le ministre de l'économie Frank Wetzel dans un communiqué.

Dans une lettre datant de janvier et consultée par Reuters , la direction de PCK a lancé un appel urgent au ministère de M. Wetzel pour qu'il sorte de l'impasse avec les États-Unis sur l'avenir de la raffinerie, car les sanctions américaines nuisent à ses activités et menacent l'approvisionnement en carburant de la capitale du pays et de la région.

La déclaration de mardi a été faite après que des représentants du gouvernement allemand, du Land de Brandebourg et de la direction de la raffinerie se sont rencontrés pour discuter des solutions possibles.

Les discussions se déroulent dans le contexte des pressions exercées par Washington, qui a imposé des sanctions à Rosneft et Lukoil, les deux plus grandes sociétés pétrolières russes, afin de réduire une artère énergétique vitale pour l'Allemagne, alimentée par le Kazakhstan.