L'Allemagne envisage de rendre les tests obligatoires pour les vacanciers Reuters • 25/07/2020 à 15:28









BERLIN, 25 juillet (Reuters) - L'Allemagne pourrait rendre les tests au nouveau coronavirus obligatoires pour les vacanciers de retour de zones à haut risque après une remontée de nouveaux cas de contamination, a fait savoir samedi le ministre de la Santé Jens Spahn. Jens Spahn a dit à la radio Deutschlandfunk que le gouvernement voulait faire tout son possible pour contenir la propagation du virus tout en respectant les droits fondamentaux de la population. "Nous vérifions également s'il est légalement possible d'obliger quelqu'un à faire un test, car ce serait une entorse à la liberté", a déclaré le ministre. Le ministre a ajouté que les tribunaux examinaient toutes les mesures prises pour lutter contre le coronavirus pour s'assurer qu'elles sont proportionnées eu égard aux libertés fondamentales. Jusqu'à présent, l'Allemagne a fait figure d'exemple en matière de lutte contre le virus grâce à des tests précoces et approfondis. Mais des vidéos montrant des comportements indisciplinés de certains touristes allemands en Espagne ont fait craindre un risque accru de contamination et de retour de virus avec les vacances. (Michael Nienaber, version française Matthieu Protard)

