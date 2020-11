Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'Allemagne disposée à des mesures de soutien économique supplémentaires-Scholz Reuters • 12/11/2020 à 00:35









BERLIN, 12 novembre (Reuters) - L'Allemagne dispose de suffisamment d'outils financiers pour déployer si nécessaire des mesures de soutien économique supplémentaires pour compenser l'impact de la crise sanitaire du coronavirus, déclare le ministre des Finances, Olaf Scholz, dans un entretien publié jeudi par les journaux du groupe RND. "Notre pays dispose de la solidité financière cette année et l'an prochain pour faire tout ce qui est nécessaire pour garder le contrôle de la pandémie et atténuer les conséquences économiques liées", dit-il. "Si besoin, nous pouvons faire plus", souligne-t-il. Berlin a engagé depuis mars des mesures de soutien sans précédent, financées par de nouveaux emprunts records sur les marchés à plus de 200 milliards d'euros. Une source gouvernementale a déclaré le mois dernier à Reuters qu'Olaf Scholz prévoyait de contracter une nouvelle dette supérieure à 100 milliards d'euros pour 2021 pour financer des aides supplémentaires, notamment aux entreprises, pour faire face à la nouvelle vague de l'épidémie de coronavirus. Olaf Scholz a estimé que les mesures déployées jusqu'à présent portaient leurs fruits. "L'économie s'est rétablie rapidement (...) et les choses vont nettement mieux que prévu", dit-il dans l'entretien. (Michael Nienaber; version française Jean Terzian)

