L'Allemagne déploie la défense aérienne Arrow pour contrer la menace des missiles russes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Allemagne est le premier pays européen à se doter du système israélien Arrow Le système pourrait intercepter les missiles russes de portée intermédiaire Berlin prévoit une disponibilité opérationnelle totale du système Arrow d'ici à 2030

Le système protégera l'Allemagne et ses partenaires de l'Otan

L'Allemagne est devenue mercredi le premier pays européen à déployer le système de défense aérienne Arrow, conçu pour intercepter les missiles balistiques à portée intermédiaire tels que le missile russe Oreshnik , afin de contrer ce qu'elle considère comme une menace croissante de la part de Moscou.

Le système, développé par Israel Aerospace Industries (IAI) en coopération avec l'Agence américaine de défense antimissile, est utilisé comme couche supérieure des défenses antimissiles israéliennes, avec le Dôme de fer, qui élimine les menaces à courte portée.

"Qui aurait pu imaginer que 80 ans seulement après la libération d'Auschwitz, l'État juif, grâce aux technologies qu'il développe, contribuerait à défendre non seulement l'Allemagne, mais aussi toute l'Europe", a déclaré l'ambassadeur d'Israël en Allemagne, Ron Prosor.

Un certain nombre de pays ont exprimé leur intérêt pour l'achat de la technologie depuis qu'Arrow a aidé à contrecarrer les attaques de missiles iraniens contre Israël en avril et en octobre 2024, selon l'IAI.

Fonctionnant à des altitudes supérieures à 100 kilomètres (62 miles), en dehors de l'atmosphère terrestre, et avec une portée de 2 400 kilomètres, le système stationnaire complète les défenses aériennes à plus courte portée telles que Patriot et IRIS-T, qui sont montées sur des camions.

Le ministre allemand de la défense, Boris Pistorius, a souligné la valeur du système pour l'alerte précoce et la protection de la population et des infrastructures.

"Grâce à cette capacité stratégique, unique parmi nos partenaires européens, nous assurons notre rôle clé au cœur de l'Europe", a-t-il déclaré dans un communiqué. "Ainsi, nous ne nous protégeons pas seulement nous-mêmes, mais aussi nos partenaires. Nous renforçons ainsi le pilier européen de l'Otan et atteignons un objectif de l'Alliance

Une cérémonie marquant le déploiement a eu lieu sur la base aérienne de Holzdorf, à une centaine de kilomètres au sud de Berlin. L'Allemagne souhaite que le système, qui est conçu pour couvrir l'ensemble du pays et sera déployé sur trois sites au nord, au sud et au centre, soit pleinement opérationnel d'ici à 2030.

L'Allemagne a acheté le système Arrow en 2023 pour un coût total de 3,6 milliards d'euros (4,18 milliards de dollars), car elle considère les missiles russes de portée intermédiaire comme la principale menace pour sa population et ses infrastructures essentielles.

L'Arrow peut repérer et intercepter des missiles entrants d'une portée supérieure à 1 000 kilomètres, lancés depuis la terre, l'air ou la mer, comblant ainsi une lacune critique dans la défense territoriale du pays.

Les missiles russes Iskander à plus courte portée déployés dans l'enclave de Kaliningrad, à quelque 500 kilomètres de Berlin, sont considérés comme une menace à laquelle les unités de défense aérienne Patriot doivent principalement s'attaquer.

L'expansion de l'Otan à l'est a déplacé la défense de première ligne vers des pays tels que la Pologne et les pays baltes. Toutefois, l'Allemagne reste une zone de transit essentielle en cas de conflit.

(1 dollar = 0,8609 euro)