L'Allemagne abaisse ses prévisions de croissance sur fond d'incertitudes

par Maria Martinez

L'Allemagne a annoncé mercredi une révision à la baisse de ses prévisions de croissance pour 2026 et 2027 sur fond d'incertitudes en matière de commerce international.

Le gouvernement de la première économie d'Europe table désormais sur un produit intérieur brut (PIB) en progression de 1,0% cette année, contre 1,3% précédemment, comme rapporté par Reuters la semaine dernière.

Une croissance de 1,0% en 2026 resterait toutefois nettement supérieure à celle de 0,2% enregistrée en 2025, qui a fait suite à deux années consécutives de contraction.

"La reprise cyclique est soutenue par une dynamique intérieure plus forte, tandis que les vents contraires extérieurs s'atténuent quelque peu", a déclaré le ministère de l'Economie dans son rapport annuel, publié mercredi.

La croissance du PIB en 2027 est pour sa part désormais prévue à 1,3%, contre 1,4% précédemment.

Alors que le Parlement allemand a approuvé en mars un fonds spécial de 500 milliards d'euros pour les infrastructures, seuls 24 milliards avaient été investis à la fin de l'année 2025, ce qui reflète la lenteur du processus décisionnel dans le système fédéral du pays.

En 2026, les mesures fiscales mises en oeuvre par le gouvernement devraient contribuer à hauteur d'environ deux tiers de point de pourcentage à la croissance du PIB, selon le rapport du ministère de l'Economie.

Des économistes et des organisations patronales avertissent cependant que le seul paquet fiscal ne suffira pas à garantir une croissance durable et appellent à des réformes structurelles plus ambitieuses.

(Reportage Maria Martinez, version française Benjamin Mallet, édité par Kate Entringer)