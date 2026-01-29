Avion de combat européen Scaf : les discussions entre la France et l'Allemagne se poursuivent, la décision finale de nouveau retardée

Selon l'hebdomadaire allemand Stern, le chancelier Merz a annoncé à ses ministres que le projet, évalué à 100 milliards d'euros, allait être abandonné.

Une maquette de Scaf. (illustration) ( AFP / THOMAS SAMSON )

L'Allemagne et la France son engagées dans un "dialogue intensif" pour déterminer la suite à donner au programme d'avion de combat européen Scaf, bloqué en raison de différends entre industriels, a affirmé jeudi 29 janvier le chancelier allemand Friedrich Merz.

"Nous sommes actuellement en dialogue intensif avec la France et je pars du principe que nous parviendrons ici à une décision commune dans les prochaines semaines ", a déclaré le chef du gouvernement allemand au cours d'une conférence de presse avec la Première ministre lituanienne Inga Ruginiene à Berlin.

Un accord devait initialement être trouvé avant fin décembre 2025 sur ce projet clé de la coopération militaire franco-allemande lancé en 2017 mais les divergences entre industriels freinent indéfiniment le processus.

L'avionneur français Dassaul t, désigné comme maître d'œuvre, réclame plus d'autonomie pour sa fabrication, ce qui irrite l'Allemagne et l'Espagne , qui a rejoint le programme en 2019. "Il existe [...] des conceptions qui diffèrent des nôtres", a simplement dit Friedrich Merz. "Nous cherchons à résoudre cela et il y aura dans tous les cas des systèmes communs".

100 milliards

L'enjeu est de remplacer les Rafale français et les Eurofighter allemands et espagnols d'ici à 2040, dans un contexte de réarmement européen face aux tensions accrues avec la Russie.

Dans son édition de jeudi, l'hebdomadaire allemand Stern , s'appuyant sur des sources gouvernementales, affirme que le chancelier a informé ses ministres à la mi-janvier que le projet, évalué à 100 milliards d'euros, allait être abandonné.

Interrogé par l' AFP , le gouvernement a répondu qu' "aucune décision sur l'avenir du projet FCAS" n'avait "encore été prise".

D'après le Stern , Berlin attend d'ici à fin février au plus tard des clarifications de Paris sur l'avenir du projet.

Les médias allemands évoquent un potentiel revirement de l'Allemagne en faveur du projet concurrent GCAP, ralliant le Royaume-Uni, l'Italie et le Japon.