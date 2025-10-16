L'AIRO progresse grâce à un partenariat avec une entreprise ukrainienne pour l'expansion des drones

16 octobre - ** Les actions de la société de technologies aérospatiales et de défense AIRO Group Holdings AIRO.O augmentent de 8,19 % à 21,10 $

** Plus tôt dans la séance, l'action a atteint un sommet de plus d'un mois de 22,47 $

** Co signe une lettre d'intention pour former une coentreprise avec Bullet, une entreprise ukrainienne de drones, afin d'apporter la technologie des drones intercepteurs de 300 MPH aux marchés américains de la fabrication et de la défense de l'Otan

** Co et Bullet prévoient de finaliser les accords définitifs dans les 60 jours

** Le 13 juin, les actions d'AIRO ont clôturé à 24 dollars lors de leur premier jour de cotation après l'introduction en bourse de 6 millions d'actions au prix de 10 dollars