L'agenda sociétés France de vendredi

(AOF) - Vendredi 8 août
Aucune publication d'entreprise n'est programmée
Ralph Lauren a relevé jeudi sa prévision de chiffre d'affaires annuel, signe de la forte demande des consommateurs aisés pour ses polos et pulls en maille torsadée en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. L'entreprise a également largement dépassé les attentes ... Lire la suite
Le Kremlin a annoncé jeudi un "accord de principe" pour une rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump "dans les prochains jours", tout en écartant dans l'immédiat un sommet à trois avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui insiste pour négocier ... Lire la suite
Des Etats continuent jeudi de négocier avec Washington dans l'espoir de réduire l'impact des surtaxes massives désormais imposées sur leurs produits par Donald Trump, qui entend remodeler le commerce international au profit des Etats-Unis. Appliquées depuis 00H01 ... Lire la suite
Le président américain Donald Trump a demandé jeudi la démission immédiate du nouveau directeur général d'Intel, Lip-Bu Tan, lui reprochant ses "grandes contradictions" en raison de ses liens avec des entreprises chinoises, suscitant des doutes quant à l'avenir ... Lire la suite
