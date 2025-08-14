L'agenda sociétés France de vendredi

(AOF) - Vendredi 15 août 2025
Prologue
L'éditeur de logiciels et prestataire de services dévoilera son chiffre d'affaires du premier semestre.
|0,2570 EUR
|Euronext Paris
|+1,18%
