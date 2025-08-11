L'agenda sociétés France de mardi

(AOF) - Mardi 12 août
La société française de biotechnologies présentera ses résultats du premier semestre.
Viel & Cie
La société d'investissement présentera son chiffre d'affaires du premier semestre.
Volodymyr Zelensky et les dirigeants européens s'adresseront mercredi à Donald Trump, "contrarié" par le refus de son homologue ukrainien de céder des territoires, pour peser sur sa rencontre avec Vladimir Poutine, redoutant un accord aux dépens de l'Ukraine. Avant ... Lire la suite
Chaque jour, des centaines de personnes emmènent leurs chiens dans une piscine en Catalogne, qui leur est spécialement dédiée. Une bénédiction pour les animaux, face à la vague de chaleur qui frappe l'Espagne.
par Claude Chendjou En l'absence de catalyseur, les principales Bourses européennes ont terminé sans grand changement lundi et Wall Street prenait la même direction à la mi-séance, les investisseurs ayant choisi la retenue avant l'échéance de mardi dans les négociations ... Lire la suite
Des Colombiens commencent à se rassembler sur le site où le candidat à la présidence colombienne Miguel Uribe a été abattu lors d'un discours publique dans le quartier de Modelia à Bogota.
