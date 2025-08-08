 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L'agenda sociétés France de lundi
information fournie par AOF 08/08/2025 à 18:14

(AOF) - Lundi 11 août

Abivax

La société de biotechnologie dévoilera ses résultats au premier semestre

Hexaom

Le constructeur français de maisons individuelles dévoilera son chiffre d'affaires du premier semestre

Valeurs associées

ABIVAX
60,4000 EUR Euronext Paris -0,33%
HEXAOM
31,2000 EUR Euronext Paris -0,95%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Fermer

