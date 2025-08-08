L'agenda sociétés France de lundi

(AOF) - Lundi 11 août
Abivax
La société de biotechnologie dévoilera ses résultats au premier semestre
Hexaom
Le constructeur français de maisons individuelles dévoilera son chiffre d'affaires du premier semestre
par Mara Vilcu Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé vendredi, alors qu'une semaine riche en résultats financiers et animée par l'entrée en vigueur de droits américains touche à sa fin, les investisseurs analysant aussi les dernières nouvelles concernant ... Lire la suite
La Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,44% vendredi, portée par les secteurs bancaire et automobile, sur fond d'interrogations quant à l'impact de changements à venir au sein de la banque centrale américaine sur sa future politique monétaire. L'indice vedette ... Lire la suite
(AOF) - Crédit Agricole (+3,20 % à 16,92 euros) La banque a enchaîné une cinquième séance consécutive de hausse. Fin juillet, elle a dévoilé de bons résultats au deuxième trimestre. Son bénéfice net a bondi de 30,7 % à 2,39 milliards d'euros (un plus haut historique), ... Lire la suite
par Alexander Cornwell Le cabinet de sécurité israélien a approuvé dans la nuit de jeudi à vendredi un projet visant à prendre le contrôle de la ville de Gaza, quelques heures après que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a exprimé son intention d'occuper ... Lire la suite
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer