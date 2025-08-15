L'agenda sociétés France de lundi

(AOF) - Lundi 18 août 2025
Aucune publication de sociétés n'est attendue.
AOF - EN SAVOIR PLUS
|0,2570 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
Donald Trump et Vladimir Poutine volent chacun vendredi en direction de l'Alaska pour s'y retrouver dans un tête-à-tête historique, qui testera la promesse du président américain de mettre un terme à la guerre en Ukraine. Ce sommet à Anchorage, aux confins des ... Lire la suite
par Mara Vilcu Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé vendredi, tout comme Wall Street à mi-séance, dans un contexte de prudence après les dernières données sur l'inflation et avant le sommet réunissant le président américain Donald Trump et son ... Lire la suite
La Bourse de Paris a fini dans le vert vendredi, après la publication d'une série d'indicateurs économiques aux Etats-Unis, dans l'attente de la rencontre imminente en Alaska entre les présidents Trump et Poutine sur la guerre en Ukraine. Le CAC 40 a pris 0,67% ... Lire la suite
Dans une boulangerie de Ryad, Aïd Ahmed ruisselle de sueur et tente d'éviter le souffle brûlant du four devant lequel il travaille treize heures par jour, avec des températures extérieures dépassant 45°C.
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer