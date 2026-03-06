L'agence douanière américaine annonce que le système de remboursement des droits de douane sera prêt dans 45 jours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le CBP a perçu 166 milliards de dollars de droits de douane illégaux auprès de 330 000 importateurs

* Le CBP prépare un système de remboursement qui n'obligera pas les importateurs à engager des poursuites

* Le système actuel du CBP n'est pas adapté à une tâche de remboursement à grande échelle, car il nécessite un travail manuel

(Ajout d'éléments de contexte et de détails fournis par un fonctionnaire du CBP aux paragraphes 6 et 12-13) par Tom Hals

L'agence des douanes américaines prépare un système dans les 45 jours pour traiter les remboursements des droits de douane du président américain Donald Trump qui ont été jugés illégaux, a déclaré un responsable des douanes dans un dossier judiciaire vendredi. La déclaration de Brandon Lord, fonctionnaire des douanes et de la protection des frontières, est intervenue alors que les avocats du gouvernement ont rencontré un juge fédéral du commerce pour tenter de mettre au point un vaste processus de règlement, comme l'a rapporté Reuters en exclusivité, afin de restituer 166 milliards de dollars de droits de douane à quelque 330 000 importateurs. Les droits de douane, qui constituaient un élément central de la politique économique du président Donald Trump, ont été jugés inconstitutionnels par la Cour suprême le mois dernier . Toutefois, la Cour suprême n'a pas précisé comment les droits de douane perçus devraient être remboursés, ce qui fait craindre aux petits importateurs que le processus soit coûteux et prenne du temps.

"Cette nouvelle procédure ne nécessitera qu'une soumission minimale de la part des importateurs", a déclaré Lord dans sa déclaration, qui a été déposée auprès du Tribunal américain du commerce international au moment même où les avocats du gouvernement commençaient à rencontrer le juge Richard Eatondu tribunal. Eaton a convoqué cette réunion pour discuter de la manière dont le gouvernement mettra en œuvre l'ordonnance générale qu'il a rendue mercredi et qui ordonne au CBP de commencer à rembourser les droits de douane à des centaines de milliers d'importateurs en utilisant la procédure interne existante de l'agence.

Eaton a déclaré dans son ordonnance de mercredi qu'il avait été désigné par le tribunal du commerce pour entendre les quelque 2 000 plaintes déposées par des importateurs, dont FedEx

FDX.N et L'Oréal OREP.PA , en vue d'obtenir des remboursements. Les avocats spécialisés dans le commerce ont déclaré que ces poursuites n'étaient que la partie émergée de l'iceberg et que des milliers d'autres étaient prêtes à engager des poursuites si le gouvernement ne parvenait pas à mettre en place un système de remboursement automatique. Des filiales de Nintendo 7974.T et de CVS CVS.N sont devenues les dernières grandes entreprises à demander des remboursements vendredi.

PAIEMENT UNIQUE POUR LES IMPORTATEURS Lord a déclaré dans son dossier que l'agence des douanes s'attendait à ce que les importateurs fassent une déclaration auprès du système informatique du CBP, connu sous le nom d'ACE, détaillant les paiements tarifaires, qui seraient ensuite validés avant queles remboursements ne soient traités avec intérêts. Les importateurs n'auraient pas à intenter de procès.

Chaque importateur recevrait un seul paiement du département du Trésor, quel que soit le nombre d'entrées distinctes de marchandises effectuées par l'importateur.

Lord n'a pas estimé le temps nécessaire au traitement des remboursements, mais a déclaré que le CBP ne serait pas en mesure de se conformer à l'ordonnance d'Eaton de mercredi. Eaton a envisagé que les remboursements soient automatiquement renvoyés aux importateurs par le biais du système existant, sans documentation ni contribution de la part de l'importateur.

"Les procédures administratives et la technologie existantes ne sont pas adaptées à une tâche de cette ampleur et nécessiteront un travail manuel qui empêchera le personnel de mener à bien la mission d'application des lois commerciales de l'agence", a déclaré Lord pour expliquer pourquoi l'agence ne pouvait pas utiliser son système existant.

Selon lui, les importateurs ont payé des droits de douane estimés à 166 milliards de dollars pour plus de 53 millions d'expéditions. L'ordonnance d'Eaton aurait obligé l'agence à examiner manuellement les documents relatifs à chaque expédition, un processus qui, selon Lord, nécessiterait plus de 4 millions d'heures de travail.

Toutefois, la déclaration de Lord indique également que peu d'importateurs se sont inscrits au système électronique de remboursement du CBP. Sur plus de 330 000 importateurs ayant payé des droits illégaux, seuls 21 423 se sont inscrits au système de remboursement électronique mis en place le 6 février, selon Lord.

Eaton supervise un procès en remboursement intenté par Atmus Filtration Inc, que le juge utilise comme moyen pour ordonner au CBP d'effectuer les remboursements pour tous les importateurs.