L'agence des douanes américaines déclare que la mise en place du système de remboursement des droits de douane est achevée entre 40 % et 80 %

* La Cour suprême a annulé les droits de douane, mais n'a pas donné d'indications sur les remboursements

* Les nouveaux droits de douane de 10 % imposés par Trump font l'objet de contestations judiciaires

* Fedex et Costco poursuivis par des clients pour répercuter les remboursements

Les travaux du gouvernement américain visant à mettre en place un système en quatre partiespour rembourser 166 milliards de dollars de droits de douane illégaux avec intérêts sont terminés entre 40 % et 80 %, selon un document déposé au tribunal jeudi. Brandon Lord, un fonctionnaire du service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, a déclaré dans un dossier judiciaire que l'agence mettait au point un portail de réclamation en ligne permettant aux importateurs et aux courtiers de soumettre des demandes de remboursement.

Une fois soumises, les demandes seront traitées, examinées et remboursées, selon le dossier. M. Lord a déclaré la semaine dernière que le système pourrait être opérationnel dès la mi-avril.

La demande de Lord auprès du Tribunal américain du commerce international a été déposée pour se conformer à une ordonnance rendue la semaine dernière par le juge Richard Eaton dans le cadre de sa directive sur le remboursement des droits de douane.

La plupart des droits de douane américains ont été annulés par la Cour suprême en février, ce qui a porté un coup à la politique économique centrale du président Donald Trump. Toutefois, la Cour suprême n'a pas donné d'indications sur le remboursement des paiements tarifaires qui avaient été perçus auprès des importateurs depuis février 2024.

De nombreux grands importateurs, tels que FedEx FDX.N , ont poursuivi le CBP pour protéger leur droit à un remboursement, qui, selon M. Trump, pourrait prendre jusqu'à cinq ans. De nombreux petits importateurs craignaient que le coût de la procédure de remboursement ne l'emporte sur les avantages d'essayer de se faire rembourser.

La semaine dernière, M. Eaton a ordonné au CBP de commencer à traiter les remboursements en utilisant son système existant, mais l'agence a proposé un nouveau processus qui serait prêt à accepter les demandes de remboursement dès le mois prochain et qui n'obligerait pas les importateurs à intenter des poursuites. M. Lord a déclaré dans le dossier déposé jeudi que la partie la moins développée du système était le traitement de masse, qui était achevé à 40 %, tandis que la partie la plus développée était l'examen, qui était achevé à 80 %.

Le CBP n'a pas précisé dans quel délai les remboursements seraient effectués. Plus de 330 000 importateurs ont payé les droits de douane sur 53 millions d'envois et seuls 21 000 d'entre eux environ étaient enregistrés dans le système pour recevoir un remboursement, selon un document déposé au tribunal la semaine dernière.

Les remboursements ne seront accordés qu'aux importateurs qui les ont payés. Les associations de consommateurs et les législateurs ont exhorté les entreprises à répercuter les remboursements sur les consommateurs, bien qu'elles ne soient pas obligées de le faire.

FedEx et Costco COST.O ont été poursuivis en justice par des clients pour obtenir des remboursements et FedEx a déclaré qu'elle rembourserait les clients, tandis que Costco a déclaré qu'elle utiliserait les remboursements pour baisser ses prix .

Après l'annulation des droits de douane par la Cour suprême, M. Trump a décrété de nouveaux droits de douane de 10 % en vertu d'une autorisation vieille de plusieurs décennies destinée à faire face à une situation d'urgence en matière de balance des paiements.

Les États et les entreprises privées ont intenté des actions en justice pour contester ces droits de douane qui, selon eux, ont également été imposés illégalement. En outre, l'administration Trump a commencé à enquêter sur les pratiques commerciales déloyales des principaux partenaires commerciaux, une étape vers l'imposition de droits de douane en vertu d'une loi qui a résisté aux contestations juridiques.