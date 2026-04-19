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L'agence de sécurité américaine utilise Mythos Preview d'Anthropic malgré la liste noire, selon Axios
information fournie par Reuters 19/04/2026 à 20:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute un contexte, tente d'obtenir des commentaires, paragraphes 2-7)

L'Agence nationale de sécurité des États-Unis utilise l'outil d'intelligence artificielle Mythos Preview d'Anthropic, bien que le Pentagone ait infligé à l'entreprise une désignation officielle de risque pour la chaîne d'approvisionnement , a rapporté Axios dimanche.

Le modèle Mythos Preview a été utilisé plus largement au sein du département, a déclaré Axios, citant des sources. Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport.

Anthropic, la NSA et le ministère de la Défense n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires en dehors des heures de bureau. La NSA fait partie du département de la défense.

La semaine dernière, l'administration du président américain Donald Trump et le directeur général d'Anthropic ont discuté d'une collaboration pour la première fois depuis un différend survenu au début de l'année entre le Pentagone et l'entreprise d'IA sur la manière dont les modèles de cette dernière devraient être utilisés.

Ces discussions ont eu lieu alors que l'on craint de plus en plus que le dernier modèle Mythos de la société d'intelligence artificielle ne renforce les cyberattaques.

Le modèle est "le plus performant à ce jour pour le codage et les tâches agentiques", Anthropic a précédemment déclaré , faisant référence à la capacité du modèle à agir de manière autonome.

Sa capacité à coder à un niveau élevé lui a donné une aptitude potentiellement sans précédent à identifier les vulnérabilités en matière de cybersécurité et à concevoir des moyens de les exploiter, selon les experts.

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