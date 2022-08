L'Agence Automobilière présente son Chiffre d'affaires au 2eme trimestre 2022

CHIFFRE D'AFFAIRES AU 2eme TRIMESTRE 2022



L’Agence Automobilière, franchiseur indépendant, spécialisé dans la vente de véhicules d’occasion entre particuliers, annonce un chiffre d’affaires de 2 millions d’Euros au 2eme trimestre 2022.

Retrouvez les chiffres dans notre communiqué de presse.



L’Agence Automobilière est un réseau de plus de 110 agences en Europe, qui révolutionnent progressivement le marché entre particuliers du véhicule d’occasion.



Notre concept qui séduit jour après jour, un nombre croissant de clients mais aussi de nouveaux franchisés, s’appuie sur des valeurs et des qualités fortes : l’enthousiasme, la conviction que la confiance est une force invincible, l’esprit d’équipe, la loyauté, la solidarité, la mixité et (on s’en doutait) une honnêteté à toute épreuve.



Ce pari sur la rigueur et la confiance fonctionne tellement bien que nous atteignons le chiffre étonnant de 98,5 % de recommandations de nos clients.

Nous inventons un nouveau marché très attractif aussi bien pour nos nouveaux clients que pour nos franchisés, nos collaborateurs et investisseurs.



L’Agence Automobiliere est cotée sur Euronext Access (MLAA).

