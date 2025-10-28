 Aller au contenu principal
L'agence américaine vote en faveur d'un renforcement des restrictions imposées aux entreprises technologiques chinoises considérées comme des menaces
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 16:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Commission fédérale des communications a voté mercredi en faveur d'un renforcement des restrictions sur les équipements de télécommunications fabriqués par des entreprises chinoises considérées comme des risques pour la sécurité nationale, la dernière d'une série d'actions américaines visant Pékin.

L'autorité américaine de régulation des télécommunications avait déjà inscrit des entreprises telles que Huawei, ZTE

000063.SZ , China Mobile 600941.SS et China Telecom

601728.SS sur la liste dite "couverte", qui interdit à la FCC d'autoriser l'importation ou la vente de nouveaux équipements provenant de ces entreprises. La FCC a voté 3-0 pour interdire l'autorisation d'appareils contenant des composants provenant d'entreprises figurant sur la liste et pour autoriser l'agence à interdire la vente d'appareils précédemment autorisés figurant sur la liste dans des cas spécifiques.

