L'agence américaine organise un forum sur la sécurité de la conduite autonome avec les directeurs généraux de Waymo, Zoox et Aurora

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails aux paragraphes 3 à 9) par David Shepardson

La National Highway Traffic Safety Administration organisera mardi un forum national sur la sécurité des véhicules autonomes auquel participeront les directeurs généraux des entreprises de conduite autonome Waymo, Zoox et Aurora.

L'administration Trump cherche des moyens d'accélérer le déploiement des robotaxis et de s'attaquer aux obstacles réglementaires, tout en examinant minutieusement les questions de sécurité. La réunion comprendra une discussion avec la codirectrice générale de l'unité d'Alphabet GOOGL.O Tekedra Mawakana, la directrice générale de Zoox AMZN.O d'Amazon Aicha Evans et le directeur général d'Aurora AUR.O Chris Urmson.

La NHTSA étudie des actions potentielles, notamment "des orientations futures sur la sécurité du développement, des essais et du déploiement au niveau national" des véhicules autopilotés. La session d'une journée examinera également l'utilisation de l'assistance à distance dans les robotsaxis et la manière dont les régulateurs devraient évaluer les performances des robotsaxis par rapport aux véhicules conduits par l'homme.

L'administrateur de la NHTSA, Jonathan Morrison, a déclaré la semaine dernière que l'agence souhaitait soutenir l'innovation dans le domaine des véhicules à conduite autonome en raison des avantages potentiels qu'ils présentent en termes de réduction des accidents et d'extension de la mobilité à certains Américains âgés et à certaines personnes handicapées.

"Nous adoptons une approche mesurée, en supprimant les obstacles inutiles et involontaires à cette technologie tout en maintenant une surveillance stricte de la sécurité", a déclaré M. Morrison. L'agence a toutefois ouvert un certain nombre d'enquêtes sur des problèmes liés aux robotsaxis. "La technologie n'est pas parfaite", a déclaré M. Morrison. "Nous ne serons pas timides lorsque nous verrons quelque chose qui, selon nous, présente un risque pour le public." La NHTSA et le National Transportation Safety Board enquêtent tous deux sur les robotsaxis de Waymo qui dépassent illégalement des bus scolaires arrêtés .

Le Congrès envisage une législation visant à faciliter le déploiement de véhicules autonomes sans contrôle humain. Alors que les essais de robotsaxis se multiplient, les législateurs sont divisés depuis des années sur la question de savoir s'il faut adopter une loi pour résoudre les problèmes de déploiement.

L'agence a déclaré que les États-Unis "se trouvent à un point d'inflexion pour la mobilité automatisée. L'industrie a dépassé l'ère des essais isolés, du développement et des programmes pilotes pour devenir une réalité où les robotaxis et les véhicules commerciaux naviguent désormais quotidiennement sur les routes américaines."

Waymo effectue des trajets en robotaxi dans divers endroits des États-Unis, notamment à Phoenix, San Francisco, Los Angeles, Austin, Atlanta et Miami, et a parcouru 200 millions de kilomètres entièrement autonomes sur les routes publiques et fourni 400 000 trajets hebdomadaires. En janvier, Tesla TSLA.O a commencé à effectuer des trajets en robotaxi à Austin sans moniteurs de sécurité.